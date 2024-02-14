Авіація Ізраїлю вдарила по Лівану у відповідь на обстріл міста Цфат, де є жертви

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Ізраїльські винищувачі завдали ударів по півдню Лівану. Це стало відповіддю на обстріл з боку ліванських терористів «Хезболла» (підтримувані Іраном) по ізраїльському місту Цфат, що на півночі країни.

Видання The Times of Israel повідомляє, що у Цфаті від ракетного обстрілу загинула жінка і ще семеро людей поранені.

Годину тому Армія оборони Ізраїлю оголосила, що Повітряні сили розпочали масштабну серію ударів у відповідь. Користувачі соцмереж вже публікують кадри ізраїльських ударів у кількох містах на півдні країни.

Джерело у ліванських службах безпеки повідомило AFP, що ізраїльські авіаудари вбили чотирьох мирних жителів, серед них — двоє дітей, девʼятеро дістали поранення.

Ліванський телеканал Al-Meyadeen повідомляє про загибель жінки та її двох синів у містечку Суане. Телеканал Al-Manar, повʼязаний із Хезболлою, повідомляє про одного вбитого і кількох поранених в селі Адчіт.