У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля станції метро «Спортивна»

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Харківський Метрополітен

На станції метро «Спортивна» в Харкові сталося протікання стелі через атаки росіян. На станції почали тривалі ремонтні роботи.

Пресслужба Харківського метрополітену повідомляє, що через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що в безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові численні влучання, стеля почала протікати. Наразі це не несе загрози підтоплення та безпеці перевезень.

На час ремонту центральний пішохідний перехід зі станції «Спортивна» до станції «Метробудівників» зачинений. Для пасажирів відкритий боковий перехід.