Генштаб: Сили оборони України знищили 1 060 окупантів і 66 їхніх артсистем

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За минулу добу між українським й російським військами відбулося 71 бойове зіткнення. Росія втратила 1 060 окупантів, девʼять танків, 66 артилерійських систем та інше.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські бійці відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському, Запорізькому і Херсонському напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу ворога, пункту управління і трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ ударили по чотирьох районах зосередження особового складу, семи артилерійських засобах, трьох засобах ППО, трьох пунктах управління, двох складах боєприпасів і засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Тим часом росіяни завдали три ракетні та 159 авіаційних ударів, здійснили 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню.