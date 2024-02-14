Республіканці поступово наближаються до виділення допомоги Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 13 лютого

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«Бабель»

За виділення допомоги Україні проголосували 70 сенаторів, із яких двадцять двоє ― республіканці. Це істотна більшість, і існують буквально лічені випадки, коли після такої підтримки законопроєкт не проходив в іншій палаті американського Конгресу ― Палаті представників, пише The Washington Post. Попри популістську риторику Дональда Трампа й посилення радикального MAGA-крила Республіканської партії більшість конгресменів усе ж за виділення підтримки Україні. Це підтверджує коментар конгресмена-республіканця, який опонує виділенню грошей Києву, Енді Бігза. «Щойно цей законопроєкт винесуть на голосування [в Палаті представників], його там підтримають», ― сказав він. Лишилось тільки винести на голосування, а спікер Палати, республіканець Майк Джонсон, може найближчим часом цього не зробити. Він уже заявляв, що виступає проти цього законопроєкту.

Втім, його позиція може виявитись не настільки важливою. По-перше, існує механізм винести законопроєкт на голосування без подання спікера. Цю схему задіюють рідко й вона потребуватиме участі частини республіканців, але конгресменів-республіканців старої школи, які налаштовані проти росії та вважають захист демократії у світі обов’язком США, в Палаті представників є чимало. Ці конгресмени, таким чином, підуть проти Майка Джонсона, а його позиції в партії та в Конгресі й без того доволі слабкі. Тож він може здатись і таки винести документ на голосування вже через саму загрозу такої ситуації. Фактично Сенат своїм голосуванням змусив Джонсона не ігнорувати це критичне для майбутньої безпеки світу питання, підсумовує видання.

Також вартий уваги матеріал The New York Times про лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча МакКоннелла. Позитивне голосування Сенату щодо допомоги Україні значною мірою є його заслугою, однак цим він викликав критику протрампівської частини партії. Інша цікава стаття цього дня ― текст цього ж видання про те, що на фоні непевності щодо підтримки Сполученими Штатами України Володимир Зеленський переорієнтовує дипломатичні зусилля на Європу, переконуючи лідерів європейських держав у тому, що підтримка Києва є їхнім життєво важливим інтересом. Задля цього український президент, зокрема, запланував серію зустрічей у Берліні й Парижі ― перед виступом на Мюнхенському безпековому форумі, на якому «представить своє бачення розвитку подій у цьому році», пише медіа.

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