У Швейцарії магазин заборонив здавати лижне спорядження у прокат євреям. Поліція розслідує дискримінацію

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На відомому швейцарському курорті Давосі поліція почала розслідувати інцидент із табличкою, що забороняє здавати лижне спорядження у прокат єврейським клієнтам.

Про це повідомляє BBC.

Магазин спортивного спорядження при туристичному комплексі Pischa розмістив на своїй вітрині плакати, які мовили, що «через випадки крадіжок» крамниця більше не здає лижне спорядження євреям. Магазин уже зняв ці таблички, втім багато хто стверджує, що ця справа є явним порушенням швейцарських законів проти дискримінації, тож федерація єврейських громад у Швейцарії подала власний судовий позов.

Крамниця заявила, що обладнання часто не повертають, а персонал більше не хоче «клопоту», намагаючись знайти покинуті сани на схилах гір.

Утім, лише за добу після появи плакатів їх зняли через бурхливі протести.

«Будь-які форми антисемітизму, расизму та дискримінації повинні бути засуджені. Їм не місце у Давосі», — заявив місцевим ЗМІ мер Давосу Філіп Вільгельм.

Директор магазину вибачився, погодившись, що табличка була «некоректною». Але швейцарські антирасистські групи стверджують, що напад на цілу расову, релігійну чи етнічну групу через нібито погану поведінку кількох представників є серйознішим, аніж незграбне формулювання — насправді це класична ознака расизму та дискримінації.

Вони зазначили, що кращим способом запобігти крадіжці та збитку було б зробити те, що вже роблять багато пунктів прокату — брати у клієнтів посвідчення особи чи банківську картку.

Давос і справді стикається з деякими незручностями через єврейських відвідувачів — курорт стає дедалі популярнішим серед ізраїльської ортодоксальної громади, і голова місцевої туристичної ради сказав, що траплялося, що гості поводилися зневажливо з приймаючою стороною.

Нещодавно створили спеціальну групу для усунення напруженості між туристами й приймаючою стороною у Давосі, і обидві сторони погодилися, що були труднощі.

Однак на тлі зростання випадків антисемітизму в Європі після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ті плакати у спортивній крамниці багатьом здаються не просто дурними, а й дискримінаційними.

Зрештою, швейцарські курорти, зокрема й Давос, протягом багатьох років приймали великі групи, і декотрі з них поводилися, мʼяко кажучи, не бездоганно.

Від російських олігархів і нафтових магнатів із країн Перської затоки до молодих цюрихських банкірів, відомих своїми шаленими вечірками та пристрастю до кокаїну, або британських туристів з їхньою схильністю до гучних веселощів цілу ніч.

При цьому ніхто з них не зазнав такої «уваги», як єврейські клієнти пункту прокату лижного спорядження при комплексі Pischa.