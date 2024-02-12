Вартість біткоїна вперше з 2021 року сягнула понад $50 тисяч

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Jorge Franganillo / Flickr

Вартість найпопулярнішої криптовалюти вперше з 2021 року перевищила $50 тисяч, але ближче до вечора 12 лютого опустилася до відмітки $49,6 тисячі.

На момент написання цієї новини вартість біткоїну за даними біржі Binance була $49 633, а на Coindesk — біткоїн торгується на рівні $ 49 608.

Reuters пише, що вартість криптовалюти здорожчала на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на біржах. Ажіотаж навколо біткоїну піднявся з січня цього року, коли інвестори очікували потенційного схвалення біржового фонду біткойна в США. Загалом цього року криптовалюта зросла на 16,3%.

Bloomberg нагадує, що історичний максимум біткоїну був у жовтні 2021 року, коли вартість криптовалюти перевищила $66 тисяч.