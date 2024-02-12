Українські науковці розшифрують геноми видів із озер Антарктики. Це допоможе в умовах зміни клімату

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У прісноводних озерах Антарктики є життя. Українські вчені розшифрують геноми видів із озер — це дасть людству корисну інформацію в умовах зміни клімату.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

Прісні води Антарктики зазвичай населяють ракоподібні: Copepoda (веслоногі раки), серед яких найпоширенішим в Антарктиці є вид Boeckella poppei, а також види роду Brancinecta.

Ці організми легко адаптуються до швидких змін температури води, солоності тощо. За рахунок чого відбувається така адаптація — вченим ще належить зʼясувати.

В умовах зміни клімату ця інформація є вкрай корисною для людства. Першим етапом такого дослідження є прочитання повного набору генетичної інформації — геному цих видів. Українські вчені зроблять це на базі Австралійського центру досліджень геному.

Заступниця директора НАНЦ з наукової роботи Ірина Козерецька подала заявку на проведення досліджень з повного прочитання геномів прісноводних організмів Антарктики до Українсько-австралійського дослідницького фонду.

НАНЦ став однією з девʼяти наукових установ України, яким фонд надасть грант на доступ до дослідницької інфраструктури Австралії. Тож учені НАНЦ зможуть скористатися можливостями Австралійського центру досліджень геному.

Протягом цього року дослідники планують передати проби в Австралію та прочитати геноми істот в них, а отримані результати опублікують після завершення всіх робіт.