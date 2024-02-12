Президент затвердив продовження воєнного стану та мобілізації до 13 травня

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Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.

Ця інформація міститься в картках законопроєктів № 10456 та № 10457.

Відповідно, термін дії особливого правового режиму продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте продовження воєнного стану від 24 лютого 2022 року.

Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, діє заборона військовозобовʼязаним на виїзд з країни, окрім певних винятків.