За рік кількість політиків, які задекларували криптовалюту, зросла вдвічі

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Українські чиновники за 2022 рік подали 1 428 декларацій з криптовалютними активами — це майже вдвічі більше, ніж у 2021 році, а саме 788. Найбільший попит мають Bitcoin, Ethereum і Tether.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

У деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топпозиції радикально не змінилися: попит так само був на Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).

Декларанти подають свої активи як у гривневому еквіваленті, так і просто вказуючи кількість одиниць криптовалюти у власності.

Bitcoin. У 2021 році найбільшу суму за біткоїни задекларувала директор КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганна Позднякова — 53 млн грн. За рік першість перейняв заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергій Карпенко. У його власності біткоїни в еквіваленті 41 млн грн.

Найбільшу кількість біткоїнів за 2022 рік — 121 BTC — задекларував депутат Одеської облради Кузькевич Микита Дмитрович. У гривневому еквіваленті на момент публікації тексту це понад 195 млн грн.

Ethereum. Посадовець з Дніпропетровщини Сергій Карпенко, який задекларував найбільшу кількість біткоїнів, два роки поспіль також є рекордсменом за сумою ефіріумів. В деклараціях за 2021 та 2022 роки чиновник зазначив, що володіє однаковою сумою еквіваленту за цю криптовалюту — 14,6 млн грн.

Tether. Найбільше криптодоларів, або стейблкоїнів, за 2021 рік задекларував заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Віталій Бровко – 774 500 одиниць. Цьому ж посадовцю належить рекорд за найбільшою сумою в еквіваленті — 20 млн грн. Посадовець утримав першість і серед декларантів за 2022 рік. Кількість криптодоларів у його власності не змінилася, натомість їхня вартість зросла до понад 29 млн грн.

Найбільшу суму за криптодолари/стейблкоїни задекларував директор департаменту державної виконавчої служби Мінʼюсту Максим Кисельов — 25 млн грн.