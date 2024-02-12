Польські фермери на кордоні висипали зерно з українських фур — поліція відкрила справу

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Melissa Askew / Unsplash

Польська поліція проводить розслідування інциденту, який стався біля кордону з Україною в Дорогуську — напередодні фермери зупинили три українські фури і висипали зерно на дорогу.

Про це повідомляє RMF FM.

Інцидент стався вчора вранці, 11 лютого, на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери.

«Після оформлення до Польщі вʼїхали три вантажівки з водіями — громадянами України. Учасники протесту не пропустили транспорту далі і в якийсь момент відкрили причепи, внаслідок чого на дорогу висипалося зерно. Водії повернули назад у бік України», — розповіла комісарка Єва Чиж із Головного управління муніципальної поліції в Хелмі.

За її словами, правоохоронці зʼясовують подробиці інциденту, проводять перевірку та встановлюють особи учасників.