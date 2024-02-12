У Німеччині на українців напали з ножами — 17-річний баскетболіст загинув

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Федерація баскетболу міста Києва

У німецькому Дюссельдорфі загинув 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков — на нього та його друга Артема Козаченка напали з ножами. Останній перебуває в реанімації.

Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва.

Володимир і Артем виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфу. Напередодні матчу на баскетболістів напали.

«Напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці!» — написали у Федерації.

Місцева поліція відкрила справу, на місці були свідки. Убивство сталося в суботу ввечері.

Баскетболіст Володимир Єрмаков грав у дитячих командах «Тейваз» і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12», був у складі юнацької збірної України (U-16), виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії. Федерація баскетболу Києва й уся українська баскетбольна спільнота висловили співчуття батькам загиблого.