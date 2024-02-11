У Молдові виявили уламки безпілотника після російської атаки на південь України

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Прикордонна поліція Молдови знайшла уламки безпілотника Shahed поблизу міста Етулія Вулканештського району. Ці безпілотники росія використовує для атак на південь України.

Район, де знайшли уламки безпілотника, оточили. Уламки, за висновком прикордонників, не несуть жодних ризиків чи небезпеки.

У ніч з 9 на 10 лютого росія атакувала безпілотниками Ізмаїльський район Одещини поблизу кордону з Молдовою. Прикордонники Молдови розглядають можливість того, що знайдені уламки — уламки одного з безпілотників, збитих українською ППО.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що цей інцидент — чергове нагадування, що російська агресія є загрозою для всього континенту.

«Це ще одне серйозне нагадування про похмуру реальність. Російська агресія є загрозою для всього континенту. Підтримка України має продовжитися», — наголосила Майя Санду.