ГУР підтвердив, що у росіян на фронті зʼявився Starlink

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Getty Images / «Бабель»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплену розмову між двома окупантами. Запис підтверджує, що росіяни на фронті використовують термінали супутникового зв’язку Starlink.

Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, зокрема, у підрозділах російської 83 окремої десантно-штурмової бригади.

Окупаційні війська 83 десантно-штурмової бригади діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов у коментарі «РБК-Україна» зазначив, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає.

Водночас 8 лютого компанія Ілона Маска Space X, коментуючи попередню інформацію про використання окупантами Starlink, заявила, що «не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими».

«Starlink не працює в росії. SpaceX ніколи не продавала Starlink у росії і не відправляла своє обладнання. Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів», — заявили у компанії.

Утім, ідеться не про росію, а про окуповану нею частину східної та південної України.

Мапа доступності Starlink показує, що компанія надає покриття майже на всій території України, крім окупованих з 2014 року районів Донецької і Луганської областей, а також Криму і Севастополя.