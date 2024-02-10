Компанія звукозапису Sony Music викупила права на половину пісень Майкла Джексона за $600 мільйонів

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Steve Granitz / WireImage

Друга за величиною у світі компанія звукозапису Sony Music Entertainment заплатила щонайменше $600 мільйонів за авторські права на половину пісень і записів одного з найуспішніших сольних артистів в історії Майкла Джексона.

Про це пише BBC.

Поки що Sony Music і представники Майкла Джексона офіційно не коментували угоду, тому ціна залишається орієнтовною. Якщо спиратися на неї, то всі музичні активи співака коштують понад $1,2 мільярда. Ця угода стане найбільшою в історії, яка стосується одного виконавця.

У Книзі рекордів Гіннеса уже вписане імʼя Майкла Джексона — його альбом 1982 року Thriller досі залишається найбільш продаваним записом усіх часів. Також співак не втрачає популярності в сучасних стримінгових сервісах. Він набирає 40 мільйонів слухачів на Spotify щомісяця, а його пісні “Billie Jean” і “Beat It” прослухали на Spotify понад мільярд разів.

Майкл Джексон був співаком, танцюристом, кіноактором, автором пісень, який здобув популярність у 12 років як соліст дитячого гурту «Пʼятірка Джексонів». Він вважається королем попмузики й отримав за життя 13 премій «Греммі». У 2009 році Майкл Джексон помер у віці 50 років.