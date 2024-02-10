Кабмін звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони

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Уряд на засіданні 10 лютого звільнив Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України. Це повʼязано з переходом Павлюка на іншу посаду, але на яку саме, не уточнюється.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Де служив Павлюк

З 1991 до 2006 року Павлюк пройшов шлях від командира танкового взводу 47 гвардійської танкової дивізії до заступника командира 30 окремої механізованої бригади (місто Новоград-Волинський, нині Звягель, Житомирської області).

У 2006—2007 роках командував українським миротворчим контингентом у Косово, а потім до 2010 року служив начальником штабу 30 окремої механізованої бригади.

З 2010 до 2015 року Павлюк був командиром 24 окремої механізованої бригади (м. Яворів Львівської області).

З березня 2014 року він брав активну участь у відбитті ворога у війні на сході країни. Під його командуванням 24 ОМБр відзначилася під час звільнення населених пунктів: Словʼянська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська. У серпні 2014 року бригада під командуванням Павлюка з боями успішно просунулася на луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту. З 2015 до 2017 року Павлюк був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ.

З березня 2017 до квітня 2020 року Павлюк командував військами оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, а далі командував підготовкою Командування Сухопутних військ ЗСУ.

З 28 липня 2021 до 15 березня 2022 року був командувачем Операції Обʼєднаних сил (ООС).

Початок повномасштабної війни

На початку повномасштабного російського вторгнення Павлюк керував обороною на сході України. З 15 березня до 21 травня 2022 року він очолював Київську обласну військову адміністрацію, де забезпечував організацію оборони та відбиття російської агресії в Києві та області.

З травня 2022 до 21 лютого 2023 року був начальником штабу — заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. Тоді ж Павлюк обіймав посаду командувача Угруповання сил і засобів оборони Києва.

З 21 лютого 2023 року й донині Павлюк був першим заступником міністра оборони України.

Нагороди Павлюка

За внесок у зміцнення обороноздатності України, особисту мужність і героїзм, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України Павлюк удостоївся звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» (4 березня 2022 року). Також його нагороджували орденом Богдана Хмельницького ІІІ та ІІ ступенів та медаллю «За військову службу Україні».

Освіта Павлюка

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк народився у Новоград-Волинському (зараз Звягель) Житомирської області. В 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище, а потім Національний університет оборони України імені Івана Черняховського та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. У 2019 році став кандидатом військових наук.