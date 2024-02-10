Росіяни атакували Одещину трьома хвилями дронів — четверо людей дістали поранення

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Уночі російські окупанти тричі атакували Одеську область ударними безпілотниками. Відомо про чотирьох постраждалих, пошкоджена припортова інфраструктура, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Першу хвилю з 9 дронів Сили оборони збили, але уламки пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури. Осколкове поранення отримав один із працівників підприємства. Чоловіка шпиталізували.

Другу і третю хвилі атак окупанти спрямовували по припортовій інфраструктурі Подунав’я — там сили ППО знищили 12 безпілотників.

Постраждали ще троє людей — співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали численні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всіх шпиталізували. Один із постраждалих у важкому стані.

Крім того, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїлу: пошкоджені технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки. У кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади й дахи. Також на території Ізмаїльського району падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу приватного будинку і гаража.