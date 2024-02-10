Україна стала найбільшим майданчиком із використання штучного інтелекту на війні. Огляд матеріалів іноземних медіа 9 лютого

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«Бабель»

Великий матеріал про те, як в російсько-українській війні на боці Києва беруть участь західні високотехнологічні компанії, опублікувало видання Time. Україна стала найкращим майданчиком для випробування новітніх IT-продуктів подвійного призначення, адже «тут стільки різних гравців, настільки все активно, що точно знайдуться проривні рішення» ― ці слова належать керівнику американської компанії Palantir Алексу Карпу. На початку літа 2022 року він був першим із керівників великих бізнесів, які прибули до Києва на переговори щодо початку роботи в Україні. До того Palantir була відома не лише з позитивного боку: її програмне забезпечення використовувалось для стеження за цивільними. Відтоді компанія намагалася відбілити свій імідж, очистивши компʼютер Далай-Лами від китайських шпигунських програм і допомагаючи службам охорони здоровʼя кількох країн опрацьовувати дані щодо захворюваності на COVID-19. Однак візит в Україну був не лише PR-кроком. Карпу було цікаво, як технології можуть змінити перебіг сучасної війни, він запевняє, що вболіває за демократії та хоче «показати диктаторам їхнє місце» ― і вирішив надавати послуги Україні абсолютно безкоштовно. Зараз програмне забезпечення від Palantir працює для потреб одразу кількох українських міністерств. Ідеться, зокрема, про розподіл нових потоків внутрішньо переміщених осіб ― для цього аналізують дані щодо міграції. Програми Palantir допомагають у розмінуванні: підсумком має стати визначення того, які території варто розміновувати в першу чергу, щоб за кілька років очистити від мін близько 80% земель ― хоч Україна наразі є найбільш замінованою країною світу. І, безумовно, софт Palantir використовується для визначення цілей, по яких мають бити ЗСУ. За значною частиною ударів українських Сил оборони по тилових російських обʼєктах стоїть саме аналітика від цієї компанії. Її директор і кілька його колег уже навідуються до України рутинно. «Відчуття, ніби тримаємо автомат Калашникова між колінами в автівці, вже зникло», ― поділився враженням один з візитерів. Компанія вже відкрила в Україні офіс на кілька десятків людей.

Також в Україні активні такі компанії, як Сlearview ― розробник софту з розпізнавання облич, за допомогою якого вже ідентифікували майже 250 тисяч окупантів. Ці дані згодяться щонайменше в майбутніх судах. Також в Україні працюють десятки західних виробників дронів ― у них зараз тут взагалі ідеальне середовище для розвитку. Авторка статті згадує свій недавній візит до кабінету міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова ― він говорив про понад тисячу пропозицій іноземних компаній працювати в Україні. Вона ж спілкувалася з Федоровим на самому початку повномасштабної війни ― тоді він сидів у тьмяному кабінеті в навушниках, погоджуючись на будь-яку допомогу технологічних компаній, тоді як його працівники закидували соцмережі західних компаній закликами вийти з російського ринку. Тепер змінився і Федоров, й атмосфера довкола. Україна може обирати, з ким їй працювати, пише видання, тому що розуміє цінність своєї пропозиції. Тепер на військових виставках на технології, де не стоїть умовного штампу «протестовано в Україні», ніхто навіть не гляне, цитує видання Дебору Фейрлемб, засновницю інвестфонду Green Flag Ventures, що вже вкладається в українські техностартапи.

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