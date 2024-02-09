Телескоп «Хаббл» зробив знімок 12 галактик у взаємодії

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» поділився зображенням 12 галактик у взаємодії, які мають довгі хвости з газу, пилу і безлічі зірок. У цих хвостах вчені нарахували 425 скупчень новонароджених зірок, кожне з яких містить до мільйона зорь.

Про це пише Європейське космічне агентство (ESA).

Коли галактики взаємодіють, гравітаційні приливні сили виривають довгі потоки газу і пилу. Так сталося з галактикою AM 1054-325, яку викривило до S-подібної форми зі звичайної спіральної.

ESA / Hubble / NASA

Команда астрономів визначила, що зірковим скупченням лише 10 мільйонів років. У масштабах космосу це справді мало. Наприклад, нашій зірці — Сонцю — близько 4,6 мільярда років.

«Це несподівано бачити так багато молодих обʼєктів у хвостах. Це багато говорить нам про ефективність формування зоряних кластерів», — сказав провідний автор дослідження Майкл Родрук з коледжу Рендольфа-Мейкона в Ешленді, штат Вірджинія, США.

Подальша доля цих розрізнених зоряних скупчень невідома. Вони можуть залишатися гравітаційно неушкодженими й еволюціонувати в кульові зоряні скупчення або можуть розійтися, утворивши ореол із зірок навколо галактики-господарки. Є ще один варіант — вони стануть блукаючими міжгалактичними зірками.