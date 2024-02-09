Росіяни скинули сім авіабомб на прикордоння Сумщини — загинули троє людей

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Сумська обласна прокуратура / Facebook

Окупанти скинули сім бомб на прикордонні Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади Сумщини. Спочатку повідомляли про двох загиблих, проте згодом уточнили — загинули троє людей. Ще одна жінка може перебувати під завалами.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Четверо людей поранені. Через удари пошкоджені щонайменше чотири приватні житлові будинки, територію фермерського господарства і складське приміщення.

Попередньо, ворог скинув сім авіаційних бомб типу КАБ. Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.