СБУ встановила пʼятьох російських військових, які катували цивільних під час окупації Сумщини

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Служба безпеки України встановила пʼятьох російських військових, які катували мирних жителів під час окупації Сумської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спецслужба встановила, що це робили військовослужбовці 423-го мотострілецького полку 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу Збройних сил росії. Мова йде про старшого лейтенанта Олексія Рижковіча, лейтенанта Максима Волчека, сержанта Рустама Ірзаєва, рядових Петра Ілюшина і Вадима Мітіна. Вони входили до складу російських «каральних загонів», які викрадали й катували місцевих жителів.

Офіс генерального прокурора

Під час окупації Тростянця Охтирського району 13 березня 2022 року озброєні окупанти затримали на вулиці чотирьох цивільних і відвели їх на територію елеватора, де в одній з господарських будівель росіяни облаштували штаб і катівню.

Цивільним надягнули кайданки, на очі натягнули шапки та замотали їх липкою стрічкою. Окупанти били одного із затриманих і стріляли в повітря, імітуючи його розстріл, щоб психологічно вплинути на інших. Після цього, погрожуючи зброєю, наказали всім лягти на підлогу і не рухатися. Наступного дня затриманих перевели в підвал без достатньої кількості питної води та їжі — двоє з них провели там чотири доби. Згодом окупанти їх відпустили.

Особливою жорстокістю відзначався окупант Максим Волчек. За це російське командування нагородило його «медаллю Суворова», яку він отримав після вигнання росіян з Сумщини. Також СБУ стверджує, що Рустам Ірзаєв бив палкою звʼязаного цивільного, якого викрали просто посеред вулиці, і обіцяв йому «переламати всі кістки».

СБУ повідомила всім пʼятьом окупантам про заочну підозру за порушення законів і звичаїв війни.