СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП, який організовував провокації в Києво-Печерській лаврі

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СБУ провела обшуки у клірика УПЦ МП. За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.

Під виглядом протестів він розхитував «суспільно-політичну обстановку» в Києві і координував свої дії з підозрюваним у держзраді блогером Анатолієм Шарієм. Останній консультував ієродиякона, як знімати провокативні відео. Матеріали одразу ж підхоплювали російські телеканали.

Під час обшуків у клірика вилучили комп’ютерну техніку, понад десять телефонів і майже 300 сім-карток. На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тепер йому загрожує до 5 років увʼязнення з конфіскацією майна.