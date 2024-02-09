У США офіційно визнали незаконними роботизовані дзвінки, озвучені штучним інтелектом

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У січні штучний голос президента США Джо Байдена телефоном закликав демократів Нью-Гемпширу пропустити праймеріз. Після цього Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) вирішила регулювати роботизовані дзвінки з використанням голосів, згенерованих штучним інтелектом.

Регулятор постановив, що такі голоси також є «штучними», а тому незаконними для дзвінків.

Слідчі, які вивчали фейковий дзвінок Байдена, нещодавно дійшли висновку, що голос був згенерований інструментом ElevenLabs, а сам дзвінок надійшов від підозрілого телекомунікаційного провайдера Lingo, який також проходив через багато інших телекомів. FCC зазначає, що ця компанія роками займалася незаконними дзвінками.

Закон про захист споживачів телефонних послуг забороняє використовувати штучні або попередньо записані голоси для більшості неекстрених дзвінків «без попередньої чіткої згоди абонента» і передбачає штрафні санкції за порушення.

«Зловмисники використовують голоси, згенеровані штучним інтелектом, для небажаних рободзвінків, щоб вимагати гроші у вразливих членів сімʼї, імітувати знаменитостей і дезінформувати виборців», — заявила голова FCC Джессіка Розенворсель.