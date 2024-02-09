Українці торік придбали майже вдвічі більше нерухомості, ніж у 2022-му

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Brina Blum / Unsplash

Торік українці придбали у 1,7 раза більше нерухомості, як порівняти з показником 2022 року. За даними Міністерства юстиції, приріст однаковий і для житла, і для земельних ділянок.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Водночас показник 2023 року все ще в 1,6 раза менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, коли було придбано 631 377 обʼєктів нерухомості.

Наразі українці частіше купують землю, аніж житло. Торік земельних ділянок (231 881) придбали в 1,3 раза більше, ніж квартир і будинків.

Кількість новопридбаних помешкань становила 172 638. Це все ще вдвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році — 325 174. Проте, якщо порівняти з першим роком повномасштабної війни, ринок нерухомості оживає: тоді українці купили 100 710 будинків і квартир.