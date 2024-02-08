Збірна України дізналася суперників у Лізі націй

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Oksana Vasylieva / Stanislav Vedmid / Getty Images

Збірна України дізналась суперників у Лізі націй з футболу 2024/25. Жеребкування відбулось у Парижі.

Про це пише Українська асоціація футболу.

Україна потрапила до другого кошика Ліги В й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. У рамках групи В1 українська збірна зіграє з Чехією, Албанією і Грузією.

UEFA

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С і D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В і С. Збірні, які посядуть останні місця в дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D.

Матчі першого туру відбудуться 5—7 вересня, а Фінал чотирьох запланований на 2—10 червня 2025 року.

Стикові поєдинки заплановані на березень 2025 року. Від місць, які посядуть учасники Ліги націй — 2024/2025, залежить, до якої групи — із чотирма або п’ятьма командами — вони потраплять у відборі на Чемпіонат світу 2026 року.