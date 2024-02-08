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«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги: з Києва в напрямку Львова, а також між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом і Коломиєю.

№ 255/256 Київ — Рахів курсуватиме з Києва з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 07:50. З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01.

курсуватиме з Києва з 23 лютого через день, відправлятиметься о 14:59 та прибуватиме до Рахова 07:50. З Рахова поїзд відправлятиметься з 22 лютого о 19:37 та прибуватиме до Києва о 13:01. № 810/809 Ворохта — Львів призначили на 9 лютого. Поїзд вирушить з Ворохти о 16:29 і прибуде до Львова о 20:31.

призначили на 9 лютого. Поїзд вирушить з Ворохти о 16:29 і прибуде до Львова о 20:31. № 810/809 Львів — Ворохта 10 та 11 лютого відправлятиметься зі Львова о 08:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03. З Ворохти відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

10 та 11 лютого відправлятиметься зі Львова о 08:37 і прибуватиме до Ворохти о 13:03. З Ворохти відправлятиметься о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31. № 810/809 Львів — Коломия курсуватиме 12 лютого. Він вирушить зі Львова о 08:37, прибуде до Івано-Франківська о 10:50 та до Коломиї об 11:44.

Квитки на ці потяги вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.