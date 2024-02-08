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«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги з Києва в напрямку Львова

Автор:
Олександра Амру
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«Укрзалізниця» призначає додаткові потяги: з Києва в напрямку Львова, а також між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом і Коломиєю.

Квитки на ці потяги вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.