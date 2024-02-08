У «Дії» зʼявилася мапа укриттів, де можна оцінити бомбосховище і повідомити, якщо воно закрите
- Автор:
- Олександра Амру
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Міністерство оборони України
Застосунок «Дія» додає інтерактивну мапу укриттів, де можна повідомити, якщо якесь із них закрите.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Відтепер у сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його та залишити відгук.
Відгуки передають до органів місцевого самоврядування — якщо на якесь укриття будуть негативні відгуки або якщо воно зачинене, місцева влада матиме відреагувати й вирішити проблему.
Окрім рейтингу, адреси та доступу до бомбосховища, у «Дії» також можна буде дізнатися, як воно виглядає і скільки людей вміщує.
Також можна завантажити мапу укриттів свого регіону, щоб прокладати маршрут без інтернету.
Нова функція недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях з міркувань безпеки. Інформацію про укриття надає місцева влада.