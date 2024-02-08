У «Дії» зʼявилася мапа укриттів, де можна оцінити бомбосховище і повідомити, якщо воно закрите

Новини

Міністерство оборони України

Застосунок «Дія» додає інтерактивну мапу укриттів, де можна повідомити, якщо якесь із них закрите.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтепер у сервісі «Незламність» можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його та залишити відгук.

Браузер не підтримує відео FEDOROV / Telegram

Відгуки передають до органів місцевого самоврядування — якщо на якесь укриття будуть негативні відгуки або якщо воно зачинене, місцева влада матиме відреагувати й вирішити проблему.

Окрім рейтингу, адреси та доступу до бомбосховища, у «Дії» також можна буде дізнатися, як воно виглядає і скільки людей вміщує.

Також можна завантажити мапу укриттів свого регіону, щоб прокладати маршрут без інтернету.

Нова функція недоступна у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях з міркувань безпеки. Інформацію про укриття надає місцева влада.