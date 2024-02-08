У Шотландії міністр пішов у відставку, бо під час відпустки його сини надивилися футболу в роумінгу на $13,5 тисячі

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Міністр охорони здоровʼя Шотландії Майкл Метісон подав у відставку — під час відпустки у 2022 році він використав мобільний роумінг на приблизно $13,5 тисячі та предʼявив цей рахунок державній канцелярії. Проте згодом виявилось, що роумінгом користувався не він, а його сини, які дивились футбол.

Про це пише ВВС.

Спочатку Метісон стверджував, що користувався роумінгом виключно для роботи. Рахунок сплатив парламент, але згодом зʼясувалося, що насправді робочим планшетом міністра користувалися його сини, які дивилися футбольні матчі під час відпустки в Марокко. Дізнавшись про це, Метісон повністю сплатив рахунок і вибачився.

Міністр визнав, що проблему можна було вирішити «краще». Він не зізнався одразу в тому, хто використовував планшет, бо хотів зберегти родину від «надмірної медійної уваги».

Політик зробив заяву про відставку напередодні публікації результатів розслідування, проведеного корпоративним органом шотландського парламенту.

«У моїх інтересах та в інтересах уряду я вирішив піти у відставку, щоб не відвертати увагу від виконання завдань, які стоять на порядку денному», — так Метісон пояснив своє рішення.