Альпіністів на Евересті зобовʼязали забирати власні екскременти — так хочуть зменшити кількість сміття на горі

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Martin Jernberg / Unsplash

Альпіністи, які сходять на Еверест, тепер повинні забирати власні екскременти зі схилів і приносити їх назад до базового табору в спеціальних мішечках для утилізації. Так влада Непалу хоче зменшити кількість сміття, яке заповнює Еверест.

Про це пише ВВС.

Зазвичай альпіністи проводять багато часу в базовому таборі, звикаючи до висоти. Для туалетів там споруджують окремі намети, під якими ставлять бочки для збору екскрементів. Починаючи сходження, альпіністи зазвичай копають окремі ями для відходів, проте зі збільшенням висоти зробити це складніше — стає дедалі менше снігу, тому альпіністи ходять у туалет просто неба. А через холод людські відходи на горі не розкладаються повністю, що непокоїть місцеву владу й інших туристів.

«Ми отримуємо скарги, що людські випорожнення видно на скелях, і деякі альпіністи хворіють. Це неприйнятно і підриває наш імідж. Наші гори почали смердіти», — заявив відомий альпініст-непалець Мінґма Шерпа.

Люди не забирають екскременти з високих схилів Евересту і ще більше забруднюють гору. Особливо серйозною проблема забруднення стала саме у високих таборах. Хоча офіційних даних немає, Комітет з контролю за забрудненням Сагарматхи підрахував, що між першим табором біля підніжжя Евересту та четвертим табором у напрямку до вершини зібралося близько трьох тонн людських екскрементів. Місцеві називають деякі табори для туристів «відкритим туалетом» через масштаб забруднення.

Для того, щоб покращити ситуацію, громадські організації спільно з владою Непалу закуповують близько 8 000 мішків для калу. Вони міститимуть спеціальні хімічні речовини, які позбавлять людські відходи запаху. Альпіністів хочуть змусити приносити використані мішечки назад, щоб перевірити, що вони точно не забруднили схили Евересту, і потім утилізувати. Поки це реалізують лише як пілотний проєкт, проте якщо він спрацює, то схожі правила впровадять і на інших високих горах.