Нестору Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування росгвардії у Криму

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Стас Юрченко / «Ґрати»

Працівники ДБР спільно з СБУ задокументували нові докази антиукраїнської діяльності народного депутата Нестора Шуфрича, якого вже підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово анексованому Криму.

Зокрема, Шуфрич платив гроші росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона російських рублів.

Росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тис. кв. м, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з «дачею Медведчука». Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

Згодом фігуранти організували підписання договору із структурами росгвардії на «охорону» обʼєкта у Криму, за яким щомісяця переказували на рахунки окупантів сотні тисяч російських рублів. Крім того, підконтрольна Шуфричу компанія регулярно фінансувала бюджет рф, сплачуючи податки та збори.

Під час обшуків в офісах афілійованих із нардепом комерційних структур і помешканнях фігурантів у Києві виявлено документацію, печатки та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Нестору Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Розслідування триває.

Справа Шуфрича

15 вересня Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він «тісно співпрацював» і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Одним з основних завдань Шуфрича, за даними слідства, була підривна діяльність в інформаційній сфері — він постійно поширював наративи Кремля про те, що українська держава — «штучне утворення», що в України та росії «єдина історія» та що українці й росіяни — «один народ». Таким чином, стверджують в СБУ, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві.