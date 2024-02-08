На Авдіївському напрямку ЗСУ збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Andia / Contributor
На Таврійському напрямку воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52.
«Алігатор» разом з екіпажем збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Це сталося на Авдіївському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
Приблизна вартість такого гелікоптера $16 мільйонів. За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення вже збито 326 гелікоптерів з урахуванням цього Ка-52.