На Авдіївському напрямку ЗСУ збили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор»

Новини

Getty Images / Andia / Contributor

На Таврійському напрямку воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52.

«Алігатор» разом з екіпажем збили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Це сталося на Авдіївському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Приблизна вартість такого гелікоптера $16 мільйонів. За даними Генштабу, за час повномасштабного вторгнення вже збито 326 гелікоптерів з урахуванням цього Ка-52.