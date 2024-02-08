Disney створює власний всесвіт у Fortnite. Вартість угоди $1,5 мільярда

Новини

Корпорація Disney викупила частку за $1,5 мільярда в розробника компʼютерної гри Fortnite Epic Games. Тепер компанії співпрацюватимуть над абсолютно новим всесвітом ігор і розваг.

Новий метавсесвіт створюватимуть на основі компʼютерної гри Fortnite та історій із фільмів Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar та багатьох інших. У розробці використовуватимуть ігровий двигун Unreal Engine. Гравці зможуть купувати скіни, створювати контент та ділитися ним.

Дата релізу проєкту поки невідома. Раніше Fortnite створював такі колаборації з LEGO, Rocket League та іншими.