Росіяни сім разів обстріляли Селидове — одна людина загинула, семеро поранені

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Уночі росіяни сім разів обстріляли місто Селидове на Донеччині — одна людина загинула, семеро дістали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Окупанти пошкодили 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 заклади освіти та адмінбудівлю.

«Це тільки попередньо відомі наслідки. Точні масштаби завданої шкоди встановлюємо», — додав посадовець.

В обласному управлінні прокуратури уточнили, що серед поранених — 6-річна дитина. Її, а також пʼять жінок віком від 18 до 88 років і 51-річного чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж, діагностували різану рану голови.