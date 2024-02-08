Сили оборони минулої доби ліквідували понад 900 окупантів та відбили 92 атаки

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Російські окупанти наступають у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Невельського та Первомайського. Минулої доби Сили оборони відбили 92 атаки, повідомили у зведенні Генерального штабу.

З них найбільше, 27, — в районах Новобахмутівки й Авдіївки. Ще 22 атаки було відбито на Марʼїнському напрямку.Також Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки біля Синьківки й Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили девʼять атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Загальні бойові втрати росіян на 7 лютого 2024 року орієнтовно склали:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.