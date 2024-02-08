За ніч ППО збила 11 з 17 дронів — є влучання в Одесі та Миколаєві

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Getty Images / «Бабель»

Уночі росіяни атакували Одесу дронами — пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та навчальний заклад. Минулось без загиблих та постраждалих, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У Миколаєві пошкоджено понад 20 житлових будинків — приватних та багатоповерхових, офісні приміщення і приватне підприємство. Також є наслідки на території комунального підприємства.

За даними Повітряних сил, у ніч на 8 лютого росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Повітряним силам та Силам оборони вдалося знищити 11 дронів у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.