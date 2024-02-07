ЄС розпочав юридичний процес проти Угорщини за закон про «захист суверенітету» — він порушує права людини
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Reuters / «Бабель»
Європейська комісія запустила юридичну процедуру проти Угорщини через закон про «захист суверенітету». Угорська влада може використати цей закон, щоб впливати на незалежні медіа і громадські організації.
Про це пише Politico.
Закон про «захист національного суверенітету» Угорщини ухвалили наприкінці грудня минулого року. Уже в січні в Угорщині створили новий державний орган з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, яка здійснюється від імені іноземних інтересів або фінансується ними. В уряді Угорщини стверджують, що закон покликаний захистити волю виборців від неправомірного іноземного втручання. Проте активісти порівнюють його з російським законом про «іноземних агентів» — ухваливши його, росія змусила замовкнути свої так звані опозиційні медіа, які фінансуються з-за кордону, й обірвала критику влади.
Єврокомісія вбачає в угорському законі засіб для обмеження свободи слова та інших основних європейських свобод: права на захист приватних даних, свободу інформації, свободу зібрань і виборчого права громадян Європейського Союзу.
Комісія вже надіслала Будапешту офіційне повідомлення про початок юридичної процедури. Угорський уряд має два місяці, щоб відреагувати на висунуті проти нього звинувачення.
- У грудні 2022 року ЄС заморозив €22 мільярди Угорщини після того, як вирішив, що вона не дотримується правил у сфері захисту права людини та верховенства закону. Уже 13 грудня 2023 року Єврокомісія розблокувала €10 мільярдів із фондів ЄС, призначених для Будапешту і заморожених через занепокоєння щодо верховенства права в Угорщині — тепер Угорщина може претендувати на заявки на фінансування проєктів ЄС і отримувати компенсації.