ЄС розпочав юридичний процес проти Угорщини за закон про «захист суверенітету» — він порушує права людини

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Reuters / «Бабель»

Європейська комісія запустила юридичну процедуру проти Угорщини через закон про «захист суверенітету». Угорська влада може використати цей закон, щоб впливати на незалежні медіа і громадські організації.

Про це пише Politico.

Закон про «захист національного суверенітету» Угорщини ухвалили наприкінці грудня минулого року. Уже в січні в Угорщині створили новий державний орган з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, яка здійснюється від імені іноземних інтересів або фінансується ними. В уряді Угорщини стверджують, що закон покликаний захистити волю виборців від неправомірного іноземного втручання. Проте активісти порівнюють його з російським законом про «іноземних агентів» — ухваливши його, росія змусила замовкнути свої так звані опозиційні медіа, які фінансуються з-за кордону, й обірвала критику влади.

Єврокомісія вбачає в угорському законі засіб для обмеження свободи слова та інших основних європейських свобод: права на захист приватних даних, свободу інформації, свободу зібрань і виборчого права громадян Європейського Союзу.

Комісія вже надіслала Будапешту офіційне повідомлення про початок юридичної процедури. Угорський уряд має два місяці, щоб відреагувати на висунуті проти нього звинувачення.