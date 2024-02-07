Чинний президент Ільхам Алієв перемагає на президентських виборах в Азербайджані

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Міністерство оборони Азербайджану

В Азербайджані 7 лютого відбулися позачергові президентські вибори, на яких переміг чинний президент Ільхам Алієв — він отримав 92,4% голосів виборців. Наступні 7 років Алієв буде президентом Азербайджану.

Про це пише «Інтерфакс-Азербайджан».

Хоч офіційно підрахунок голосів ще триває, Алієва вже привітали з перемогою лідер Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і білоруський президент Олександр Лукашенко.

За пост президента з Алієвим змагалися Гудрат Гасангулієв, Захід Орудж, Фазіль Мустафа, Ельшад Мусаєв, Разі Нуруллаєв і Фуад Алієв, проте більшість з них не набрали понад 2% голосів. Деякі з кандидатів публічно хвалили Алієва, а аналітики стверджують, що реальних конкурентів для чинного президента Азербайджану серед них не було.

Дві основні опозиційні партії — «Мусават» і «Народний фронт Азербайджану» — відмовилися від участі у виборах. Лідер «Мусавату» Аріф Гаджили причиною бойкоту назвав недемократичність виборів.

Наступні президентські вибори в Азербайджані мали відбутися у квітні 2025 року, проте у грудні 2023 року Алієв переніс їх на тлі сплеску своєї популярності після того, як Азербайджан повернув під свій контроль територію Нагірного Карабаху. Крім того, у листопаді 2024 року Азербайджан прийме черговий кліматичний саміт ООН, завдяки чому Алієв знову опиниться в центрі уваги.