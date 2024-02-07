В Англії на торфовищі знайшли доісторичні фрагменти рослин і комах — їм близько 5 000 років

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National Trust/PA

В Англії археологи дістали з торфовища лісову «капсулу часу» з доісторичними останками жуків і фрагментами рослин, яким близько 5 000 років.

Про це повідомляє The Guardian.

Відкриття зробили під час проєкту з відновлення торфовищ в історичному маєтку Холнікот, що в Західному Сомерсеті.

На торфовищі дослідники знайшли ділянку доісторичного лісу із залишками осоки, очерету та вільхи. Дістали й сегмент верби доби неоліту — дерево, ймовірно, росло в 3 940—3 650 роках до нашої ери.

Археолог тримає сегмент стародавньої верби, знайдений на торфовищі. Steve Haywood/National Trust/PA

Також виявили останки комах пізнього неоліту та бронзового віку, зокрема жужелиць, гнойових жуків, жуків-хижаків, панцирних кліщів і водолюбів.

У торфі дуже мало кисню, тому деревина та інші органічні матеріали, зокрема й людські тіла, можуть зберігатися там тисячі років.

«Найбільше приголомшує те, наскільки ідеально все зберіглося. Тепер ми знаємо, що в безлісному нині середовищі колись були дерева», — сказав рейнджер Національного трасту Безіл Стоу, який працює над проєктом з відновлення торфовищ.

Особливо важливо те, що археологи знайшли конкретні види дерев у гарному стані — це допоможе дізнатися, як торфовища утворилися тисячі років тому, зазначає Стоу. Тепер дослідники намагатимуться заново запустити ті процеси, щоби спробувати відновити ландшафт.

«Ми не намагаємося відтворити ландшафт бронзового віку, але використовуємо отримані нами знання про природні процеси, які вперше сформували середовище для торфовищ. Це допоможе зрозуміти, як подібні території поводитимуться в майбутньому», — сказав Стоу.

За його словами, вже розпочали пересаджувати нові дерева — верби, берези та вільхи.

Мета проєкту з відновлення торфовищ — перетворити пошкоджену, висушену болотисту ділянку на вологе, різноманітне середовище, яким воно було колись.

Експерти ініціативи кажуть, що цей проєкт ще й надзвичайно корисний для екології — накопичення води в торфі дозволить землі поглинати більше вуглецю та краще протистояти руйнівним наслідкам кліматичних змін. Відновлювальні роботи також допоможуть зменшити ризики повеней в англійських селах.

Менеджер з екологічної археології Сандер Аертс сказав, що найважливішою знахідкою для нього на сьогодні є вид жужелиці Agonum fuliginosum.

«Я проаналізував останки комах. Мене завжди бентежать такі знахідки — воно пролежало в землі тисячі й тисячі років, а виглядає так, ніби померло вчора», — сказав він.