Парламент звільнив члена Центрвиборчкому Юрія Буглака. Журналісти писали, що він виїхав до США

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Верховна Рада звільнила члена Центрвиборчкому Юрія Буглака, який, за даними журналістів, виїхав до США перед вторгненням і отримав 1,5 млн гривень з держбюджету зарплатнею.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк пише, що за відповідну постанову проголосували 300 народних обранців. У контексті голосування він згадав про журналістське розслідування.

Про що розслідування?

10 серпня 2023 року проєкт «Схеми» опублікував розслідування щодо члена ЦВК Юрія Буглака, у якому стверджував, що чиновник покинув Україну за 12 днів до повномасштабного вторгнення росії й досі не повернувся з-за кордону. Він мешкає у США, у передмісті Маямі, і за півтора року отримав 1,5 мільйона гривень з державного бюджету. Із вказаної суми 230 тисяч гривень — це допомога «для вирішення соціально-побутових питань» через народження дитини та «на оздоровлення».

Журналістам Буглак сказав, що дистанційна робота не заборонена, тому він може працювати з будь-якої точки світу.

«Скажіть, хіба є різниця, перебувати, наприклад, у місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? У місті Кошице і місті Ужгород. У чому різниця для посадовця, якщо він має право працювати дистанційно?» — заявив Буглак.

11 серпня нардепи від «Євросолідарності» зареєстрували постанову про звільнення Буглака, а на наступний день профільний комітет Верховної Ради викликав голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка, щоб той пояснив ситуацію.