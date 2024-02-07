У Spotify вже понад 600 млн активних користувачів на місяць. У 2023 році компанія мала рекордне зростання

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Charles Deluvio / Unsplash

Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify сягнув позначки у 602 млн активних користувачів на місяць у IV кварталі 2023 року, повідомляє Variety.

За підсумками IV кварталу загальна кількість активних користувачів Spotify збільшилася на 28 млн, а кількість передплатників преміум-підписки зросла на 10 млн — до 236 млн.

Також в останньому кварталі 2023 року компанія повідомила про дохід у €3,67 млрд, що на 16% більше ніж очікувалося, та чистий збиток у розмірі €70 млн, а це менше ніж очікувалося, завдяки скороченню витрат на маркетинг та персонал.

Генеральний директор Spotify Деніель Ек також повідомив про рекордне зростання кількості користувачів Spotify у 2023 році:

кількість користувачів за рік збільшилася на 113 млн;

кількість преміум-передплатників — на 31 млн.

У 2024 році компанія планує зосередитися на кращій монетизації цього зростання. У першому кварталі цього року Spotify планує мати 239 млн преміум-підписок і загальну кількість активних щомісячних користувачів у розмірі 618 млн.

Компанія очікує, що загальний дохід у першому кварталі становитиме 3,6 млрд євро.