У Spotify вже понад 600 млн активних користувачів на місяць. У 2023 році компанія мала рекордне зростання
- Автор:
- Софія Телішевська
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Charles Deluvio / Unsplash
Стримінговий сервіс потокового аудіо Spotify сягнув позначки у 602 млн активних користувачів на місяць у IV кварталі 2023 року, повідомляє Variety.
За підсумками IV кварталу загальна кількість активних користувачів Spotify збільшилася на 28 млн, а кількість передплатників преміум-підписки зросла на 10 млн — до 236 млн.
Також в останньому кварталі 2023 року компанія повідомила про дохід у €3,67 млрд, що на 16% більше ніж очікувалося, та чистий збиток у розмірі €70 млн, а це менше ніж очікувалося, завдяки скороченню витрат на маркетинг та персонал.
Генеральний директор Spotify Деніель Ек також повідомив про рекордне зростання кількості користувачів Spotify у 2023 році:
- кількість користувачів за рік збільшилася на 113 млн;
- кількість преміум-передплатників — на 31 млн.
У 2024 році компанія планує зосередитися на кращій монетизації цього зростання. У першому кварталі цього року Spotify планує мати 239 млн преміум-підписок і загальну кількість активних щомісячних користувачів у розмірі 618 млн.
Компанія очікує, що загальний дохід у першому кварталі становитиме 3,6 млрд євро.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими отримали доступ до музичного контенту жителі Швеції, Іспанії, Норвегії, Фінляндії та Франції. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні. 25 березня 2022 року Spotify пішов із росії.