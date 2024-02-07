Генштаб ЗСУ: Минулої доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Reuters / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ на 7 лютого.

Минулої доби окупанти втратили ще приблизно 890 військових убитими, сім танків, 22 бронемашини, 20 артилерійських систем, 33 одиниці автотехніки, одну одиницю спецтехніки, а також чотири дрони. Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Як повідомляє Генштаб, минулої доби відбулося 92 боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 21 атаку в районах Білогорівки на Луганщині та Тернів і Григорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку відбили 12 атак біля Богданівки та Кліщіївки, що на Донеччині.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку в районах Новобахмутівки й Авдіївки та ще вісім — поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони відбили 20 атак неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині. На Шахтарському напрямку відбили одну атаку ворога біля Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили чотири атаки противника в районі Роботиного та біля Вербового. На Херсонському напрямку Сили оборони відбили дві атаки.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.