Росія атакувала Україну ракетами — де були влучання і збиття

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У ніч на 7 лютого росіяни розпочали чергову масовану повітряну атаку на Україну — спершу окупанти випустили дрони іранського виробництва, а після цього почались пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Наслідки ракетної атаки:

Харків — о 06:00 розпочався обстріл ракетами С-300. Є влучання у Слобідському та Салтівському районах. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка, без госпіталізації. Огляд місць триває.

Миколаїв — ворог атакував місто БпЛА типу Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків. Одна людина загинула.

Київ — росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55. Сили ППО у повітряному просторі столиці збили близько 20 ракет, повідомляє КМВА.

Уламки ракет пошкодили дві високовольтні лінії та одну тепломагістраль на лівому березі Дніпра. У Голосіївському районі горить багатоповерхівка, кілька автівок та СТО — є 11 постраждалих, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

Львів — в області пролунали вибухи в місті Дрогобич. Там ракета влучила в промисловий обʼєкт — триває гасіння пожежі. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Іншу ракету сили ППО збили у Стрийському районі. Наслідків від уламків немає.

Повітряні сили ЗСУ фіксували проліт російських ракет над Сумською, Чернігівською, Київською, Миколаївською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Черкаською областями, потім ракети фіксували в Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.