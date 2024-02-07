Дрони не врятують від браку артилерійських снарядів ― вони найкраще працюють разом. Огляд матеріалів іноземних медіа 6 лютого

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«Бабель»

The Economist опублікував матеріал з оглядом використання Україною дронів у війні. Вони ідеально доповнюють роботу артилерії, запевняють бійці ЗСУ. Наприклад, дрон-камікадзе може ударом зупинити танк чи іншу бронетехніку, артилерія знищить його після наведення оператора безпілотника, а тоді, якщо всіх окупантів артобстрілом не ліквідують (наприклад, хтось встигне сховатися в будівлі чи окопі), наступними дронами можна залетіти туди, куди артилерія не дістане. І якщо вибух дрона у схованці не вбʼє росіян, їм не стане чим дихати та вони вибіжать назовні, де їх можна буде знищити обстрілом з міномета чи іншої, легшої зброї, пише видання. Отже, дрони не замінять артснаряди, брак яких зараз відчувається на фронті. Однак вони виступають найкращим партнером артилерії.

Зараз із дронами Україні намагається допомогти, зокрема, колишній СЕО Google Ерік Шмідт. Як громадянин США він має чимало обмежень на технології, які може розробляти, однак мета його ініціатив ― створити дешеві дрони вартістю до тисячі доларів, які могли б самостійно визначати цілі за допомогою штучного інтелекту і системи датчиків, а також змінювати свої робочі радіочастоти, щоб обходити російську РЕБ. Поки що на це здатні значно дорожчі моделі рівня Switchblade, однак способи здешевити конструкцію вже опрацьовують.

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