Цьогоріч «Книжковий Арсенал» проходитиме з 30 травня до 2 червня

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Дванадцятий Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у 2024 році запланували на 30 травня — 2 червня. Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку.

Про це пише пресслужба «Мистецького арсеналу».

За словами гендиректорки Олесі Островської-Лютої, «Книжковий Арсенал» створює «живильне середовище, в якому народжується нове і важливе, де обговорюється складне і гоїться болюче». Команда переконана, що культура допомагає формувати міжнародну коаліцію на підтримку України.

Мистецький арсенал

У фокусі «Книжкового Арсеналу» будуть книги про війну, видані після 2014 року, а також видання, створені ветеранами й учасниками війни, членами їхніх сімей. Ці книги будуть представлені як на стендах видавців, так ів просторі «Вітрина новинок».

У програмі будуть заходи у межах фокус-теми фестивалю, літературної програми, програми для дітей та підлітків, спеціальної програми від українського PEN, професійні події для видавців. Водночас «Книжковий Арсенал» прийматиме Літературний фестиваль-гість «Пʼятий Харків».