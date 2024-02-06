Бійці ССО підірвали російську видобувну платформу в Чорному морі

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Бійці Сил спецоперацій ЗСУ висадилися на видобувній платформі біля окупованого Криму та підірвали її — там окупанти розмістили радіолокаційну станцію та обладнання для підсилення роботи дронів.

Цю платформу росіяни використовували для підсилення роботи безпілотників — зокрема для збільшення дальності та радіусу роботи розвідувального безпілотника. Звідти росіяни били по обʼєктах критичної інфраструктури півдня України. Крім цього, росіяни також встановили радіолокаційну станцію виявлення надводних обʼєктів «Нева-Б» — з її допомогою вони контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря.

Спецоперацію провели в зоні постійного патрулювання авіації та флоту рф. Уночі човни 73 морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи й замінували її. Потім її підірвали.

Вдалося захопити важливе обладнання росіян та підірвати щоглу з антеною. Ця спецоперація зробила безпечнішим пересування кораблів та обмежила можливості росіян у північно-західній частині Чорного моря.