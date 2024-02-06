У Греції затримали 12 студентів, які захопили університет під час екзаменів. Вони протестують проти реформи уряду

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Matt Artz / Unsplash

У грецькому місті Комотіні студенти захопили будівлю юридичного факультету під час екзаменів. Вони протестували проти планів уряду дозволити приватні університети. Поліція затримала 12 з них.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами правоохоронців, протестувальники заблокували будівлю юридичного факультету і не впустили близько 400 студентів, які мали складати іспити. Працівникам університету також не дали потрапити всередину.

Ліві активісти та студенти по всій Греції влаштували серію захоплень будівель, перешкоджаючи проведенню лекцій та іспитів. Вони протестують проти реформи з легалізації приватних університетів, яку хоче провести правоцентристський уряд.

Протестувальники стверджують, що цей крок знецінить дипломи державних університетів, які надають безкоштовне навчання, і вища освіта фактично буде доступна лише багатим.

Парламент має проголосувати за законопроєкт цього місяця.

Уряд закликав університети звернутися по допомогу до поліції, щоб не допускати нових захоплень, а також провести дистанційні онлайн-іспити. На четвер заплановані нові демонстрації.