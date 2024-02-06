Сили оборони минулої доби ліквідували понад тисячу окупантів та відбили 126 атак

Новини

Getty Images

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 126 бойових зіткнень. У напрямку Купʼянська відбили вісім атак у районах Синьківки.

Під Кремінною українські воїни відбили 20 атак у районах Білогорівки, Ямполівки, Тернів, Торського та Григорівки.

Біля Бахмуту ЗСУ відбили 10 атак у районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку, зазнають величезних втрат, Сили оборони відбили 45 штурмів у районах Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Також відбито 26 атак у районах Георгіївки та Новомихайлівки під Марʼїнкою. На Запоріжжі провалилися два штурми поблизу Роботиного.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм у Кринках.

Минулої доби російська армія втратила 1 020 солдатів і офіцерів, а також 103 одиниці техніки та 18 артилерійських систем.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.