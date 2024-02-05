Іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до деяких небезпечних громад на Херсонщині

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На Херсонщині заборонили вʼїзд іноземним волонтерам до низки небезпечних громад — тепер це треба погоджувати з обласною військовою адміністрацією і військовим командуванням. Цьому передувала загибель двох французьких волонтерів під час обстрілу Берислава.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

До населених пунктів, які постійно обстрілює російська армія, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

Що передувало

Першого лютого в Бериславі (Херсонська область) загинули два французьких волонтери з організації HEKS EPER. Поранення тоді дістали ще троє французів і українець. Президент Володимир Зеленський заявив, що загиблі допомагали постраждалим місцевим, а лідер Франції Емманюель Макрон назвав обстріл боягузтвом.

Через загибель двох французів МЗС Франції викликає посла росії Олексія Мєшкова. Мєшкову заявлять протест, засудять вторгнення і кампанію з дезінформації, яку росія розгорнула проти Парижу. Москва почала активно звинувачувати і тиснути на Францію в інформаційному полі через поставки озброєння Україні.