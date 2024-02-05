Переможниця конкурсу «Міс Японія» відмовилася від титулу. У неї були стосунки з одруженим

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Етнічна українка Кароліна Шиїно виграла «Міс Японія» у 2024 році, але відмовилася від титулу після того, як у медіа зʼявилися подробиці її стосунків з одруженим чоловіком.

Про це пише Kyodo.

Модель стала першою жінкою європейського походження, яка виграла головний приз у конкурсі «Міс Японія». Ця перемога вважалася суперечливою в японському суспільстві через її етнічну приналежність.

Подробиці про стосунки Кароліни Шиїно з одруженим впливовим чоловіком опублікував журнал Shukan Bunshun. Після цього Асоціація «Міс Японія» заявила, що задовольнила прохання моделі відмовитися від свого титулу.

Асоціація вибачилася перед спонсорами й суддями, заявивши, що найвища нагорода конкурсу залишатиметься вакантною до кінця року.

Організатори конкурсу спочатку підтримали Кароліну Шиїно, коли вона сказала своєму модельному агентству Free Wave Co., що припинила стосунки, щойно дізналася, що її хлопець одружений. Однак у новій заяві агентства йдеться, що дівчина продовжувала зустрічатися з чоловіком і тоді, коли дізналася про його сімейний стан.

Кароліна Шиїно опублікувала в Instagram вибачення і написала, що не змогла сказати правди, бо була розгублена і налякана після виходу статті в журналі.

«Мені щиро шкода за величезну біду, яку я спричинила, і за те, що зрадила тих, хто підтримував мене», — додала вона.