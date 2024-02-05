У Китаї австралійського письменника засудили до смертної кари — його звинувачують у шпигунстві

Новини

Yang Hengjun / Twitter

У Китаї суд засудив австралійського письменника Яна Хенцзюна до смертної кари з відтермінуванням — тобто через два роки покарання можуть замінити на довічне увʼязнення, якщо Хенцзюнь не скоїть злочинів під вартою. В Австралії вироком «шоковані».

Про це пише ВВС.

Письменник Ян Хенцзюн — громадянин Австралії, який народився в Китаї. До еміграції в Нью-Йорк він працював китайським дипломатом — у Міністерстві державної безпеки Китаю, а пізніше став автором шпигунських романів. У соцмережах він часто критикував Комуністичну партію Китаю за порушення прав людини.

Письменника Яна Хенцзюна затримали в Гуанчжоу у 2019 році. Yang Hengjun / Twitter

Хенцзюна затримали в аеропорту міста Гуанчжоу у 2019 році, коли він приїхав у Китай зі своєю родиною, і звинуватили в шпигунстві. Відтоді справа Хенцюзна розгорталася за «закритими дверима» — китайська влада не розкривала деталей справи і звинувачення.

Письменник відкидав звинувачення. Його сімʼя стверджує, що за час арешту його здоровʼя погіршилося, і звинувачувала владу КНР у тортурах, бо Хенцзюн не отримував належного лікування. Активісти називають затримання Хенцзюна «політично вмотивованим переслідуванням».

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що уряд «шокований» вироком: «Усі австралійці хочуть, щоб доктор Ян возз’єднався зі своєю родиною. Ми невпинно відстоюватимемо це».

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив журналістам, що справа Яна Хенцзюня була «суворо розглянута» відповідно до закону, з дотриманням усіх прав підсудного. Проте правозахисники з Human Rights Watch вважають, що вирок проти Хенцзюна «проливає світло на непрозору систему кримінального правосуддя Пекіну». За їхніми словами, хоч австралійський уряд і засудив вирок, потрібні рішучіші дії.