У Києві напередодні зафіксували температурний рекорд

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У Києві в неділю, 4 лютого, зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря, яка становила +4,6 °С.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 °С рекордне значення 1936 року та досягла +4,6 °С.